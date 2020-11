(ANSA) – MILANO, NOV 9 – Seduta record sulle Borse in Asia e

si preannuncia una giornata positiva per tutte le piazze

azionarie dopo che Joe Biden è stato dichiarato vincitore delle

elezioni statunitensi. Più che il risultato i mercati

apprezzano, spiegano gli operatori, che non ci siano ulteriori

ritardi. Lo yuan e l’euro crescono insieme ai dollari

australiani e neozelandesi mentre i titoli del Tesoro restano



