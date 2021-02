(ANSA) – MILANO, 03 FEB – Borse di Asia e Pacifico in rialzo

con Tokyo (+1%) in testa trainata dagli acquisti sul settore

auto e il suo indotto, in scia ai segnali incoraggianti che

arrivano dalla stagione delle trimestrali, e le nuove

indicazioni sul piano di stimolo per l’economia Usa.

Verso il rialzo anche l’Europa e Wall Street. Sotto la lente

l’Italia con l’ex presidente della

Bce, Mario Draghi al Colleoggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per ungoverno di alto profilo. Balzo dei future sul Ftse Mib a +2,7%.Tra i dati macro in agenda l’Istat diffonde per l’Italia itrend del commercio estero extra Ue di dicembre, ma soprattuttosi guarda alle decisioni di politica monetaria Usa sia delFederal Open MarketCommittee sia della stessa Fed, che comunque giungeranno amercati europei chiusi. (ANSA).

Fonte Ansa.it

