(ANSA) – MILANO, 22 FEB – Le Borse in Asia scivolano in

terreno negativo, solo Tokyo tiene in rialzo dello 0,46 per

cento. Gli indici cinesi

Shanghai -1,45% e Shenzhen -2,11% peggiorano sul finale. Hong

Kong ha perso lo 0,4% ma restano ben comprati i titoli dei

produttori di metalli e le criptovalute. (ANSA).



Fonte Ansa.it

