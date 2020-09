(ANSA) – MILANO, 08 SET – Future Usa in rialzo così come le

Borse di Asia e Pacifico con gli investitori che tornano a

pesare le nuove tensioni tra Cina e Stati Uniti e il recente ‘sell-off’ dei tecnologici Usa. Resta sotto la lente il

negoziato tra Ue e Regno Unito sulla Brexit con il rischio di un

no deal che impatta sulla sterlina.

Tra le singole Piazze Tokyo chiude in rialzo dello 0,80% con

lo yen poco variato su dollaro ed euro. Gli indici archiviano la

seduta in positivo nonostante la contrazione del pil del

Giappone del secondo trimestre sia maggiore del previsto. Bene

anche Shanghai che, a scambi in corso, segna un +0,79%. Più

contenute Shenzhen (+0,36%) e Hong Kong (+0,34%) . Seul registra

invece un +0,74% mentre Sydney un +1,06%. Anche l’Europa è attesa in positivo. In agenda, tra i

principali dati, il pil dell’Eurozona, l’occupazione e le

vendite al dettaglio nel Regno Unito, ma anche il saldo della

bilancia commerciale tedesca e francese. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram