(ANSA) – MILANO, 05 OTT – Borse asiatiche positive anche se a

ranghi ridotti per la chiusura di Shanghai nel prosieguo delle

festività nazionali cinesi, che si protrarranno fino a giovedì

prossimo 8 ottobre. Positivi i futures europei e americani in

vista di un miglioramento delle condizioni di salute del

presidente Usa Donald Trump, mentre dal Giappone arrivano

segnali positivi sul fronte della fiducia dei manager (Pmi),

salita oltre le stime a 46,9 punti in settembre. Lo stesso dato

è atteso oggi in Italia, Francia, Germania, nell’Ue e, nel

pomeriggio, negli Usa. In rialzo l’euro a 1,17 dollari, mentre

il biglietto verde è salito a 105,58 yen. Segno meno per l’oro

(-0,78% a 1.893 dollari l’oncia), in rialzo invece il greggio

Wti, salito del 2,89% a 38,12 dollari l’oncia. Bene Tokyo

(+1,23%) e soprattutto Sidney (+2,59%), agevolata anche dal

rialzo del prezzo dei metalli. Più cauta Seul (+1,45%), poco

mossa Taiwan (+0,26%). Positive anche Hong Kong (+1,52%) e

Mumbai (+1,18%) ancora in fase di contrattazioni.

In luce sulla piazza di Tokyo gli automobilistici Suzuki

(+3,71%), Honda (+2,58%) e Subaru (+3,68%), favorite dal calo

dello yen sul dollaro. I prezzi delle materie prime hanno spinto

invece Asahi Kasei (+4,46%), Sumitomo Chemical (+4,11%) e

Sumitomo Metal Mining (+1,9%). Sugli scudi a Sidney Bhp (+2,9%),

Rio Tinto (+2,24%), Bluescope (+4,85%), Oz (+3,89%) e Fortescue

(+2,36%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

