(ANSA) – MILANO, 06 GEN – Mercati azionari del Vecchio

continente in accelerazione con vista sui dati macroeconomici

statunitensi compresi quelli sull’occupazione e la definizione

dei ballottaggi per il Senato Usa: Londra corre con le banche e

sale del 2,5%, seguita da Madrid in rialzo dell’1,8% e Milano in

crescita dell’1,4%. Positive, ma più caute, le Borse di

Francoforte, in aumento attorno al punto percentuale, e Parigi



