(ANSA) – MILANO, 26 APR – Vanno verso fine seduta in positivo

le principali Borse europee, in linea con l’andamento di Wall

Street, mentre il contrasto alla pandemia da Covid 19 resta

centrale, in particolare con la corsa ai vaccini e alcuni Paesi,

come l’India, che continuano a registrare numeri importanti di

contagi e decessi. In Europa la migliore è Madrid (+0,8%),

seguita Londra (+0,4%), Parigi (+0,3%) e Francoforte (+0,1%).

Bene anche Milano (+0,4%).

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx, 600,

guadagnalo 0,2%, sostenuto soprattutto dalla finanza, mentre

pesano in negativo i beni di prima necessità. Guadagni per le

banche, in particolare per Kbc (+3,9%)e Abn Amro (+3,7%).

Ottimista la maggioranza dei petroliferi, con rialzi come per

Galp (+1,6%), con in rosso Omv (-1,4%), mentre il greggio riduce

ulteriormente il calo (wti -0,5%) a 61,8 dollari al barile.

Guardingo l’oro, che resta piatto (-0,07%) a 1.778, 2 dollari

l’oncia, mentre le prospettive di ripresa dell’economia globale

spingono in generale le quotazioni dei metalli, con il rame che

rivede i massimi da quasi 10 anni a 9.750 dollari la tonnellata

sul London Metal Exchange, toccando il livello più alto dal

2011, per poi attestarsi a 9.551 dollari. Nell’industria dei

materiali corre quella dell’acciaio, soprattutto per Evraz

(+3,9%9 e Thyssenkrupp (+3,6%). L’ottimismo del riavvio della

circolazione spinge le compagnie aeree, a partire da Ica (+4,1%)

e esasyJet (+3,8%).

Contrastato il comparto auto, con guadagni per alcune case,

come Renault (+1%) e Daimler (+0,9%), non per altre, come

Volkswagen (-1,2%) e Porsche (-1%). (ANSA).



