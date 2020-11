(ANSA) – MILANO, NOV 5 – Positive le principali Borse europee

dopo l’avvio di Wall Street in rialzo, mentre prosegue la conta

dei voti per le presidenziali Usa e mentre le richieste di

disoccupazione restano costanti, anziché diminuire com’era

previsto. In rialzo il bene rifugio, l’oro (+0,7%) a 1.931

dollari l’oncia, in lieve calo il petrolio (-0,3%) a 39,04

dollari l’oncia. La migliore è Madrid (+1,9%), seguita

daFrancoforte (+1,6%), Parigi (+1,1%) e Londra (+0,6%). Bene ancheMilano (+1,9%), con lo spread fermo sotto 130.L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagnalo 0,8% soprattutto grazie a informatica e beni voluttuari,mentre pesa in rosso l’energia. Tra i semiconduttori sprint diSoitec (+5,1%). Guadagnano le auto, in particolare Peugeot(+2,6%) e Bmw (+2,2%). Banche in ordine sparso, con rialzi perBanco Bilbao (+2,9%) e Intesa (+2,7%) e cali per Ing (-6,2%) eCommerzbank (-6,1%). Petroliferi in ordine sparso, con crescitaper Neste Oyj (+2,3%) e Equinor (+0,6%) e il contrario per Bp(-2,8%) e Royal Dutch (-1,3%). (ANSA).

