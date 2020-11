(ANSA) – MILANO, 19 NOV – Seduta debole per Piazza Affari

così come per tutti i listini europei dopo il quadro dipinto

dalla presidente della Bce Christine Lagarde che in commissione

Eco al Parlamento Ue, ha parlato di rischi al ribasso per le

prospettive a breve termine dell’economia . A frenare i mercati

è sempre dunque il Covid con la crescita continua dei contagi.

Sul Ftse

Advertisements

Mib -0,40% a 21.536 punti. Tra i titoli più vendutiAmplifon (-3,74%). Male poi a seguire Exor (2,20%), Mediolanum(-2,52%) Prysmian (-2,68%), Mediaset (-2,51%) che ha smentito diaver ricevuto una lettera da Vivendi per un’alleanza industrialein Europa. Maglia rosa è invece Inwit (+3,27%). Ben comprata poiSnam (+1,85%) dopo aver rilevato il 33% di De Nora daBlackstone. Slancio infine di Fca (+2%). Lo spread tra btp ebund chiude a 117 punti base. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram