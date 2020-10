(ANSA) – MILANO, 22 OTT – Borse europee tutte in flessione

sui timori legati ai contagi per il Covid con un nuovo di giro

di vite da parte di molti paesi che stanno mettendo in atto

piani di lockdown, nel tentativo di allentare la morsa

dell’epidemia. Ad incidere sui mercati è poi il pericolo di

interferenze sulle presidenziali americane mentre è emerso che

Russia e Iran hanno ottenuto informazioni sulle liste

elettorali.

L’indice d’area, lo stoxx 600, cede quasi un punto

percentuale con vendite diffuse su tutti i settori e in

particolare su immobiliare ed energia

con il petrolio in calosotto i 40 dollari. Tra le singole Piazze, Londra cede lo0,81%, Parigi l’1,16%, Francoforte l’1,26%. Milano segna un-0,67% con il Ftse Mib che sfiora i 19mila punti. Sotto venditasempre le banche con Bper (-4,11%) e Mps (-2,55%) in testa. Lospread tra btp e bund resta stabile a 137 punti base. Quanto aicambi, l’euro è poco mosso sul dollaro e scambia a 1,1852 sulbiglietto verde. Nel pomeriggio attesa la fiducia consumatorieurozona di ottobre. (ANSA).

Fonte Ansa.it

