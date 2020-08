(ANSA) – MILANO, 14 AGO – Leonardo Del Vecchio si conferma

per l’ottavo anno consecutivo primo per patrimonio in Borsa

(18,9 miliardi), seguito al secondo e terzo posto dalle famiglie

Agnelli-Elkann-Nasi (a 6,8 miliardi di euro) e dai coniugi

Prada-Bertelli (6,6 miliardi) in risalita rispetto al 2019. La

famiglia Berlusconi (2,6 miliardi) è in dodicesima posizione

mentre i Benetton (4,5 miliardi) passano dal secondo al settimo

posto.

E’ quanto emerge dalla tradizionale graduatoria dei primi 500 ‘Paperoni’ di Borsa stilata da MF-Milano Finanza.

In un anno fortemente caratterizzato dall’effetto Covid-19, il

patrimonio borsistico delle 500 maggiori partecipazioni registra

una flessione pari a circa il 10% rispetto al 2019, passando da

un totale di 130 a 119 miliardi di euro, quindi con una perdita

complessiva di 11 miliardi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

