(ANSA) – MILANO, 06 GEN – Allungano il passo le principali

borse europee dopo l’avvio fiacco di Wall Street. Londra (+3,1%)

si conferma la migliore in attesa del primo intervento del

governatore della Banca d’Inghilterra dopo la Brexit. Seguono

Madrid (+2,37%), Milano (+1,6%), Francoforte (+0,9%) e Parigi

(+0,7%). In calo sotto quota 109 punti lo spread tra Btp e Bund,

mentre l’euro sale a 1,23 sul dollaro,

a differenza dellasterlina, scesa a 1,35 biglietti verdi e a 1,1 sulla monetaunica. In calo il greggio (Wti -0,16% a 49,86 dollari al barile)sotto quota 50 dollari, l’oro (-1,4% a 1.929 dollari l’oncia) el’acciaio (-0,21%)(, a differenza di alluminio (+0,44%) e rame(+1,8%).La vittoria democratica in Georgia per il senato Usa spinge ititoli legati alle energie rinnovabili e alle costruzioni, comeEnel (+5,22%), Saipem (+5,95%), Buzzi (+7,31%) in Piazza Affari.Sugli scudi anche Crh (+7,11% a Londra), Lafarge (+4,32% aZurigo) e Heidelberg (+4% a Francoforte). In campo energeticosalgono Rubis (+5,86%), Centrica (+5,5%) ed Sse (+4,38%). Sugliscudi i bancari Hsbc (+8%), Barclays (+7%), Santander (+6,39%) eBnp (+5,9%), insieme a Unicredit (+6,84%), Bper (+4,65%), BancoBpm (+4,76%) ed Mps (+4%) in Piazza Affari. Sotto pressione gliautomobilistici Fca (-2%) e Peugeot (-2,42%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

