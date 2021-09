(ANSA) – MILANO, 23 SET – Le Borse europee accelerano dopo le

indicazioni contenute nel bollettino della Bce. Dopo le

decisioni della Fed, i mercati sono pronti a scommettere su una

forte ripresa economica mentre resta alta l’attenzione

sull’andamento dei contagi da coronavirus e la campagna globale

di vaccinazione. Si allenta la tensione sul colosso immobiliare

cinese Evergrande. Sul versante valutario l’euro sul dollaro

sale a 1,1722.

L’indice d’area stoxx 600 guadagna l’1%. In netto rialzo

Francoforte (+1%), Parigi e Madrid (+0,9%), Milano (+0,8%), in

coda Londra (+0,5%), quest’ultima in attesa della riunione della

BoE. I listini sono sostenuti dall’informatica (+1,6%),

dall’automotive (+1,4%) e dalla finanza (+1%).

A Piazza Affari svetta Amplifon (+2,5%). Bene anche Moncler

(+2%), Banca Mediolanum (+1,7%) e Enel (+1,6%). Banche in ottima

forma mentre è in controtendenza Carige che cede lo 0,9%.

(ANSA).



