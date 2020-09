(ANSA) – MILANO, 09 SET – Le Borse europee aprono in ordine

sparso, nel tentativo di rimbalzo dopo la performance negativa

della vigilia. L’attenzione degli investitori si concentra sul

confronto serrato per la Brexit tra Ue e Regno Unito e la

sperimentazione dei vaccini per il coronavirus dopo lo stop di

AstraZeneca. Sotto i riflettori anche il calo del prezzo del

petrolio. Sul fronte valutario l’euro è in calo sul dollaro a

1,1766 a Londra.

In rialzo Londra (+0,3%) e Francoforte (+0,17%), piatta

Parigi (-0,02%) mentre è in calo Madrid (-0,12%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram