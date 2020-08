(ANSA) – MILANO, 20 AGO – Le Borse europee aprono in calo in

scia con i listini asiatici. Gli investitori guardano con

particolare attenzione all’andamento dell’economia globale anche

alla luce delle valutazioni della Fed circa le capacità di

ripresa dell’economia Usa. Per oggi pomeriggio attesi i verbali

della Banca Centrale Europea. Sul fronte valutario è poco mosso

l’euro sul dollaro a 1,1839.

Avvio di seduta in rosso per Parigi (-1,26%), Madrid

(-1,17%), Francoforte (-1,14%) e Londra (-1,07%). (ANSA).



