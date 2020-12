(ANSA) – MILANO, 10 DIC – Le Borse europee avviano la seduta

in terreno positivo. Sui mercati c’è ottimismo in vista della

riunione della Bce e l’annuncio del pacchetto di misure per

contrastare la seconda ondata della pandemia da coronavirus. Gli

investitori guardano anche alla riunione del Consiglio Europeo

mentre resta alta l’attenzione sull’arrivo dei vaccini contro il

virus.

In rialzo Parigi (+0,2%), Londra (+0,1%) e

Madrid (+0,3%).Piatta Francoforte (+0,03%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

