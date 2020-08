(ANSA) – MILANO, 28 AGO – Le Borse europee aprono in rialzo

con la svolta della Fed sull’inflazione e dopo le indiscrezioni

sulle dimissioni del premier giapponese Shinzo Abe. Mentre

prosegue il simposio del banchieri di Jackson Hole, tra gli

investitori restano le preoccupazioni per i nuovi contagi da

coronavirus. Si guarda con grande interesse, invece, alle

sperimentazioni per i nuovi vaccini. Sul fronte valutario l’euro

è in rialzo sul dollaro a 1,1870 a Londra.

Hanno avviato la seduta in terreno positivo Francoforte e

Madrid (+0,34%), Parigi (+0,31%), Londra (+0,16%). (ANSA).



