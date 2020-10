(ANSA) – MILANO, 08 OTT – Le Borse europee aprono in rialzo.

L’attenzione degli investitori si concentra sulle banche

centrali in vista dei verbali della Bce e dell’intervento del

governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Balley. Sotto i

riflettori anche l’andamento dei negoziati sulla Brexit ed il

piano di stimolo negli Stati Uniti. L’euro sul dollaro si

attesta a 1,1774.

Avviano la seduta in terreno positivo Francoforte (+0,64%),

Madrid (+0,62%), Parigi (+0,58%), Londra (+0,30%). (ANSA).



