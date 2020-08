(ANSA) – MILANO, 24 AGO – Le Borse europee aprono in rialzo

con gli investitori che attendono le indicazioni che arriveranno

da Jackson Hole. Al simposio internazionale è atteso anche il

discorso del presidente della Fed Jerome Powell. Sui mercati si

risente anche di un clima di distensione tra Usa e Cina mentre

resta qualche preoccupazione per i nuovi contagi da coronavirus.

Avvio di seduta in rialzo per Francoforte (+1,4%), Parigi

(+1,07%), Londra (+1,15%) e Madrid (+1,26%). Sul fronte

valutario l’euro prosegue in rialzo sul dollaro a 1,1811 a

Londra. (ANSA).



