(ANSA) – MILANO, 07 SET – Le Borse europee avanzano con gli

investitori attenti al confronto tra Ue e Regno Unito sul fronte

della Brexit. I mercati guardano con visibile ottimismo alle

sperimentazioni sui vaccini per il coronavirus. Sul versante

valutario l’euro sul dollaro è poco mosso a 1,1827 a Londra.

Avanza lo Stoxx 600 a +1%. In rialzo Londra (+1,3%),

Francoforte (+1,2%), Parigi (+1,1%), Milano (+1%) e Madrid

(+0,7%). Nel Vecchio continente si mettono in mostra le utility

(+1,3%). Bene anche l’informatica (+1,3%) e le auto (+2,5%)

mentre sono invariate le banche. Non brilla l’energia (+0,3%),

con il calo del prezzo del petrolio che si attesta a 39 dollari

al barile.

A Piazza Affari brillano Nexi (+5,8%) e Mediaset (+5%). In

rialzo Unipol (+3,3%) e Fca (+2,3%). In fondo al listino

principale Tenaris (-1,9%) e Saipem (-1%), che risentono

dell’andamento del greggio. In rosso Bper e Banco Bpm (-1%) e

Tim (-0,7%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram