(ANSA) – MILANO, 10 MAR – Procedono con cautela le principali

Borse europee, con i futures Usa contrastati al traguardo di

metà seduta. La migliore è Parigi (+0,65%), seguita da

Francoforte (+0,4%), Madrid (+0,3%), Milano (+0,15%), che torna

di nuovo in territorio positivo, e Londra (-0,2%). Resiste il

greggio (Wti +0,45% a 64,3 dollari al barile), mentre lo spread

tra Btp e Bund tedeschi si riporta sotto

quota 100 punti base(99,8), dopo l’asta di Bot a 12 mesi da 6 miliardi di euro. Incalo negli Usa le richieste di mutui (-1,3%), mentre sono attesiil tasso d’inflazione, un’emissione di titoli a scadenzadecennale e il bilancio federale.Sprint di Adidas (+4,81%) dopo le stime sul 2021 annunciateinsieme ai conti del 2020. In controtendenza invece Moncler(-1,27%) dopo il collocamento accelerato del 3,2% da parte diRuffini, che resta con il 24,8% del capitale. Tiene Bmw(+0,84%) dopo il balzo registrato nella mattinata a seguito delpatteggiamento per una causa collettiva negli Usa per difettialla pompa dell’acqua di oltre 650mila veicoli. Sale ancheStellantis (+0,7%) che ha reso incondizionato il conferimento diazioni Faurecia ai propri soci.Acquisti sui telefonici Deutsche Telekom (+4,09%), spintidalla raccomandazione d’acquisto di Citigoup, Iliad (+3,18%),Telefonica (+2,7%), Orange (+2,24%) e Tim (+2%) in PiazzaAffari. Bene i petroliferi Total (+1%), Eni (+0,45%) e Shell(+0,26%) a differenza di Bp (-0,8%) . Segno meno per iproduttori di semiconduttori, da Ams (-2,7%) ad Asm (-2,14%),Infineon (-1,97%) ed Stm (-1,67%). In campo bancario sievidenziano Bnp (+1,1%), CaixaBank (+0,96%), SocGen e CreditAgricole (+0,9% entrambe). In Piazza Affari si muovono in ordinesparso Banco Bpm (-0,65%), Unicredit (-0,2%), Bper (+0,05%),Intesa (+0,07%) ed Mps (-0,9%). Sprint di Leonardo (+6,12%),congelata anche al rialzo dopo la presentazione dei conti aglianalisti da parte dell’amministratore delegato AlessandroProfumo, tiene Cerved (+0,5%), all’indomani della corsa sulprezzo dell’Opa di Castor. (ANSA).

Fonte Ansa.it

