(ANSA) – MILANO, 31 MAR – Borse europee deboli a metà

mattina, con gli investitori cauti dopo che la Casa Bianca ha

alzato il velo sul piano di stimoli da 2,25 trilioni di dollari

che il presidente americano Joe Biden presenterà oggi, di cui

dovranno essere misurate anche le ricadute sull’inflazione e

sulle tasse, che aumenteranno per le imprese dal 21 al 28%.

Londra cede lo 0,4%, Parigi e Francoforte lo 0,1% mentre

Milano accentua il suo andamento in controtendenza e sale dello

0,5%. Poco mossi i future su Wall Street mentre i rendimenti dei

Treasury si mantengono prossimi ai massimi da 14 mesi e listini

europei incassano il dato sull’inflazione dell’area euro,

cresciuta a marzo dell’1,3%, al di sotto dell’1,4% atteso, in

una fase in cui gli investitori guardano con preoccupazione al

possibile surriscaldamento dei prezzi e ai suoi effetti sui bond

e i mercati.

A Piazza Affari brillano Buzzi (+2,3%), Ferrari (+2,1%), Exor

(+1,8%) e Inwit (+1,7%) mentre continuano a correre Tim (+1,5%)

e Cnh (+1,3%), con Faw che continua a lavorare a un’offerta per

Iveco. Deboli invece le banche, con Bper (-1%) maglia nera.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

