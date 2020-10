(ANSA) – MILANO, 12 OTT – Borse europee caute, intorno alla

parità, con il crescere dei contagi da coronavirus in Europa.

Milano (Ftse Mib +0,3%), Madrid (+0,2%) e Londra (+0,26%) sono

un po’ più lente di Parigi e Francoforte (+0,6% entrambe).

Positivi i futures Usa, i cui listini sono aperti durante il

Columbus day. In calo a 123,9 punti lo spread tra Btp e Bund,

con i titoli decennali che segnano un nuovo rendimento minimo

dello 0,697%, in calo di 2,5 punti base. Gli investitori,

preoccupati per la seconda ondata del coronavirus, attendono

segnali dalla presidente della Bce Christine Lagarde, che

interviene alle 13 al Fondo Monetario Internazionale, mentre in

serata parla il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey.

Acquisti nel settore auto da Renault (+2%) a Daimler (+1,6%)

e Peugeot (+1,13%), più cauta invece Fca (+0,48%). Il greggio in

ulteriore calo (Wti -1,45% a 40 dollari al barile) frenai titoli

del comparto, da Bp (-1,73%) a Shell (-1,23%), da Eni (-1,1%) a

Total (-1%). Poco mossa Iag (-0,24%), dopo l’avvicendamento tra

il dimissionario Alex Cruz e il numero uno di Aer Lingus Sean

Doyle alla guida di British Airways. In campo bancario rialzi

per SocGen (+2,38%), più caute Lloyds (+0,66%) e Banco Bpm

(+0,33%). In calo Bper (-2,66%), Unicredit (-0,15%) e Intesa

(-0,27%). Pesa Euronext (-2,3%) , il cui rating è stato posto

sotto osservazione con implicazioni negative da parte di S&P

dopo l’acquisizione di Borsa Italiana. (ANSA).



