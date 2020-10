(ANSA) – MILANO, 07 OTT – Chiusura debole per le principali

Borse europee che non riescono ad accodarsi all’andamento

sostenuto di Wall Street. A Londra il Ftse 100 ha terminato in

flessione dello 0,06% a 5.946 punti, a Parigi il Cac 40 ha perso

lo 0,34% a 4.878 punti mentre a Francoforte il Dax è salito

dello 0,02% a 12.908 punti (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram