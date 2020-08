(ANSA) – MILANO, 26 AGO – Le Borse europee allungano il passo

nel finale di seduta e chiudono con un rialzo rilevante. I

mercati guardano all’andamento dell’economia globale, in attesa

del discorso di Jerome Powell, in apertura del vertice dei

banchieri mondiali. Resta l’attesa per le sperimentazioni in

corso sui vaccini mentre e i contagi continuano a crescere in

alcuni Paesi. Sul versante valutario è in lieve rialzo l’euro

sul dollaro a 1,1824 a Londra.

In positivo Francoforte (+0,98%), Parigi (+0,8%), Madrid

(+0,21%) e Londra (+0,14%). (ANSA).



