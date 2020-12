(ANSA) – MILANO, 16 DIC – Le Borse europee migliorano nel

finale e chiudono in rialzo. Sui mercati torna l’ottimismo in

attesa delle indicazioni che arriveranno in serata dalla Fed e

con i Paesi pronti ad avviare le vaccinazioni contro il

coronavirus. Sullo sfondo resta alta l’attenzione sulle

trattative tra il Regno Unito e l’U sulla Brexit e il piano di

stimolo all’economia degli Usa.

In

Advertisements

rialzo per Francoforte (+1,34%), Londra (+0,88%), Parigi(+0,31%) mentre ha chiuso in controtendenza Madrid (-0,16%). Sulfronte valutario l’euro prosegue in rialzo sul dollaro a 1,2179a Londra. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram