(ANSA) – MILANO, 19 OTT – Chiusura in rosso per le principali

Borse europee. La peggiore è stata Londra (-0,59%) a 5.884

punti, seguita da Francoforte (-0,42%) a 12.854 punti, Parigi

(-0,24%) a 4.924 punti e Madrid, unica in rialzo (+0,15%) a

6.860 punti. (ANSA).



