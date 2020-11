(ANSA) – MILANO, NOV 3 – Confermano i rialzi le principali

borse europee, con i futures Usa in netto progresso nel giorno

in cui si volta per il nuovo presidente americano. In attesa di

conoscere se Donald Trump succederà a se stesso o se sarà

sostituito da John Biden, del Redbook sul commercio Usa e delle

scorte settimanali di greggio si brinda un po’ ovunque. Piazza

Affari (+2,3%) si conferma la regina davanti a Londra e Parigi

(+2,05% entrambe), Francoforte (+1,86%) e Madrid (+1.,72%). A

fare la parte del leone i titoli automobilistici, a partire da

Ferrari

(+4,8%), dopo i conti trimestrali e il rialzo dellestime sull’intero esercizio. Bene anche Renault (+4,5%) eDaimler (+2,7%), più caute Fca (+1,37%) e Peugeot (+1,58%). Ilrialzo del greggio (Wti +2,42% a 37,7 dollari) in attesa dellescorte settimanali Usa, spinge Saipem (+4,38%), Bp (+2,66%),Total (+2,45%) ed Eni (+2,28%). Proseguono gli acquisti suibancari, tranne Mps (-1,16%), oggetto di prese di beneficio dopoil balzo della vigilia. Bene invece Intesa (+3,36%), Bper(+2,56%), Unicredit (+2,45%) e Banco Bpm (+1,49%), pur con lospread tra Btp e Bund in rialzo 134,9 punti. Nel resto delcontinente si evidenziano Bnp (+4,8%), dopo i conti trimestrali, Barclays (+4,48%), spinta dagli analisti diIndependent Research, e Hsbc (+3,11%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

