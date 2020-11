(ANSA) – MILANO, NOV 4 – Borse europee in positivo mentre

future su Wall Streeti che nella notte volavano, rallentano

(Nasdaq +2,1% dal +4%) e si appiattiscono (S&P 500 +0,6%, Dow

Jones +0,1%) con l’incertezza sulle presidenziali americane

mentre Trump evoca il ricorso la Corte Suprema. Per gli analisti

questo quadro rischia di aumentare la volatilità sui mercati

fino a quando non ci sarà un esito chiaro.



