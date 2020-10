(ANSA) – MILANO, 19 OTT – Avvio di settimana positivo per le

Borse europee che guardano con ottimismo al riannodarsi del

dialogo tra Democratici e Repubblicani mentre il trend dei

contagi nel Vecchio Continente, che sta costringendo diversi

Paesi ad adottare misure restrittive, continua a generare

preoccupazioni.

I listini dopo un avvio tonico assumono una posizione più

attendista: Londra avanza dello 0,1%, Francoforte dello 0,3% e

Parigi dello 0,8% mentre Milano riduce il rialzo allo 0,36% dopo

che le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo con l’eccezione di

quelli cinesi, che scontano il pil sotto le attese di Pechino.

Sui listini vanno bene i titoli del comparto immobiliare

(+1,3% l’indice Stoxx di settore), assicurazioni (+0,9%) e

banche (+0,7%). La sterlina è in rialzo a 1,1078 sull’euro

mentre proseguono i negoziati sulla Brexit E il petrolio cede lo

0,4% in vista della riunione dell’Opec, nel pomeriggio, che darà

un aggiornamento sullo stato del mercato petrolifero. A Milano

si mettono in luce Atlantia (+2,7%), Hera (+2,2%) ed Exor (+2%)

mentre vanno male Banco Bpm (-2,2%), Cnh (-2%) e Bper (-1,9%)

(ANSA).



