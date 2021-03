(ANSA) – MILANO, 23 MAR – Le Borse europee sono contrastate

nell’ultima ora di contrattazione. Sui listini pesa il comparto

dell’energia (-2,2%), con la flessione del prezzo del petrolio.

Gli investitori guardano anche alle incertezze sull’andamento

della campagna di vaccinazione e le nuove restrizioni per

contenere i contagi di coronavirus. Sul versante valutario

l’euro sul dollaro è in calo dello 0,5% a 1,1877 a Londra.



Advertisements

L’indice d’area stoxx 600 è piatto (-0,03%). In rosso Milanoe Londra (-0,3%) e Parigi (-0,2%), mentre sono in positivoMadrid (+0,5%) e Francoforte (+0,2%). Oltre all’energia pensanole auto (-2,5%) e le banche (-0,3%).A Piazza Affari scivola Stellantis (-3,2%). Male anche Saipem(-2,8%), Moncler (-2,5%), Tenaris (-2,2%) e Eni (-1,5%). Sugliscudi Amplifon (+5,7%). In netto rialzo Hera (+2,3%) e A2a(+2,2%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram