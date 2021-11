(ANSA) – MILANO, 10 NOV – Le Borse europee proseguono

contrastate dopo l’avvio in calo di Wall Street e l’inflazione

negli Stati Uniti. Tra gli investitori permangono i timori per

un rallentamento della crescita globale, mentre restano centrali

le prossime mosse delle banche centrali. Nel Vecchio continente

tiene banco anche l’andamento della pandemia con la paura di una

quarta ondata di contagi.

L’indice d’area stoxx 600 cede lo 0,1%. In calo Parigi

(-0,3%) e Francoforte (-0,1%), gira in positivo Milano (+0,1%)

mentre proseguono in rialzo Londra e Madrid (+0,5%). I listini

sono appesantiti dall’informatica (-1,6%) e dal lusso (-2,1%).

In rialzo l’energia (+1,3%), con il prezzo del petrolio Wti in

calo a 84,03 dollari al barile e il brent in salita a 84,81

dollari. Sul fronte valutario l’euro sul dollaro scende a

1,1564.

A Piazza Affari vola Mediaset (+6,4%), dopo i conti. Toniche

anche Tim (+2,1%) e Nexi (+2,5%). In rialzo le utility tra cui

A2a (+1,4%), Terna (+1,3%) e Snam (+1,1%). In positivo Leonardo

(+1,2%) e Stellantis (+1,3%). In fondo al listino principale

Stm, Banca Generali e Moncler (-2,2%). Male anche Amplifon

(-2%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 117 punti, con il

rendimento del decennale italiano allo 0,89%. (ANSA).



Fonte Ansa.it