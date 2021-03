(ANSA) – MILANO, 31 MAR – Sono deboli le principali Borse

europee, in una giornata in cui i dati dell’inflazione di marzo,

fanno segnare un aumento per la zona euro all’1,3% e la

presidente della Bce, Christine Lagarde, ha parlato di tempi

lunghi prima di ridurre gli stimoli all’economia e della

necessità di fare presto con il Recovery, mentre la corsa ai

vaccini contro il covid 19 resta in primo piano. Negli Usa

intanto si delinea il piano del presidente, Joe Biden, per le

infrastrutture, insieme all’aumento delle tasse per le imprese,

con i rendimenti dei Treasury vicini ai massimi e Wall Street

reagisce aprendo in rialzo. In Europa la migliore è Milano

(+0,2%), con lo spread in calo a 95,8 punti, mentre sono in

rosso le altre piazze, da Madrid (-0,06%), quasi piatta, a

Francoforte (-0,1%), Parigi (-0,3%) e Londra (-0,5%). In rialzo

l’oro (+0,5%) a 1.696 dollari l’oncia.

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, è piatto

(-0,01%), con i petroliferi quasi tutti in rosso, a iniziare da

Lundin (-2,6%) e Bp (-1,8%), con eccezioni come Eni (+0,9%), col

greggio stabile (wti +0,03%) a 60,6 dollari al barile, alla

vigilia dell’Opec plus. Male le banche, da quelle del Nordeuropa

a Banco de Sabadell (-3,2%), Standard Chartered (-2%) e Banco

Bpm (-2,1%). In rosso anche le auto, innanzitutto Volkswagen

(-1,5%) e Renault (-1,4%), con l’eccezione di Ferrari (+1,9%).

Bene utility, semiconduttori, in particolare Asm (+3,3%) e Be

Semiconductor (+2,5%). Positivi molti farmaceutici, a iniziare

da Ipsen (+3,6%) e Hikma (+3,4%), con eccezioni come Novartis

(-1,4%), Glaxo (-1%) e AstraZeneca (-0,5%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

