(ANSA) – MILANO, 21 OTT – Le borse europee si confermano

deboli a metà giornate combattute fra il peso da dare

all’epidemia covid che continua a crescere e l’ottimismo che si respira da qualche giorno negli Usa sul varo di un piano di

rilancio per l’economia americana prima delle elezioni

presidenziali del 3 novembre. A Londra, in calo fin dall’avvio

della seduta (-1,1%), pesa, oltre ai gruppi minerari Fresnillo e

Centaim, anche il fattore Brexit sebbene le parole del capo

negoziatore della Ue, Michel Barnier al Parlamento europeo col

riconoscimento dell’importanza della sovranità del Regno Unito

fanno sperare in una possibile ripresa dei colloqui commerciali

dopo la sospensione decisa da Boris Johnson la scorsa settimana.

Per il resto i listini si muovono quasi appaiati mentre i

futures Usa in leggero calo preannunciano un avvio debole a Wall

Street. Milano cede l’1% con Atlantia in calo dell’1,85% e Bper

sempre maglia nera (-4,9%). Cede l’1% ache Parigi dove si

conferma in rialzo Vivendi (+2,2%) grazie ai conti oltre le

aspettative e non fa molto meglio Francoforte (-0,86%).

Prevalgono gli acquisti in tutti i settori accetto tlc e media.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram