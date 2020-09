(ANSA) – MILANO, 11 SET – Le Borse europee restano deboli

malgrado l’avvio col segno positivo di Wall Street. Mlano segna

un calo dello 0,28%, appesantita da Leonardo (-2,61%), Tenaris

(-2,32%) e dalle banche, a partire da Mediobanca (-2,3%) e da

Banco Bpm (-2,16%) mentre Intesa cede l’1,3% nel giorno in cui

si chiude l’offerta sulle azioni residue di Ubi Banca. Sul

comparto pesa in generale la pemanente incertezza sullo stop ai

dividendi da parte della Bce. In luce invece Amplifon (+2,57%),

Diasorin (+1,73%) e Prysmian (+1,5%).

Altrove è in rialzo soltanto Londra (+0,24%) mentre resta al

palo Parigi (-0,17%), fa peggio Francoforte (-0,46%) ed è più

pesante Madrid (-0,97%) anche per i numeri preoccupanti sui

contagi da covid nel Paese. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram