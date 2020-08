(ANSA) – MILANO, 19 AGO – Listini fiacchi nel Vecchio

Continente, dove gli occhi sono puntati sul vertice dei Paesi di

Opec+ e sul Consiglio dell’Ue, convocato in seduta straordinaria

per affrontare il nodo della Bielorussia. Sullo sfondo resta

alto l’allarme coronavirus, con oltre 22 milioni di contagi nel

mondo. Quasi in parità Milano (-0,05%), preceduta da Parigi,

Londra e Francoforte, in rialzo tutte dello 0,1%, mentre Madrid

cede lo 0,2%. Positivi i futures Usa. Salita oltre le stime

l’inflazoione nel regno Unito, mentre il dato dell’Ue è atteso

alle 11. In arrivo dagli Usa le richieste settimanali di mutui e

i verbali dell’ultimo Comitato Federale della Fed, che si è

tenuto lo scorso 29 luglio lasciando invariati i tassi.

In calo il settore petrolifero e delle materie prime, legato

all’andamento dell’oro (-0,88% a 1.990 dollari l’oncia). Bp cede

lo 0,94%, Shell lo 0,51% ed Eni lo 0,22%, mentre resta quasi in

equilibrio Total (-0,09%). SEgno meno anche per gli

estrattivo-minerari Bhp (-1,35%) e Riuo Tinto (-0,67%), mentre

il comparto dell’auto si muove sotto traccia, con Peugeot

(-0,63%), Renault (-0,6%), Fca (-0,15%) e Volkswagen (-0,1%). In

rialzo tra i bancari Banco Bpm (+0,54%), stabile Intesa

(+0,04%), negativa Unicredit (-0,12%). Più deboli Sabadell

(-0,85%) Bankinter (-0,4%) e SocGen (-0,3%). Sotto pressione il

Galapagos (-25,3%), un cui farmaco è stato bocciato negli Usa,

mentre corre il birrificio danese Royal Unibrew (+9,21%),

titolare dei marchi Ceres, Faxe e Lemonsoda, che ha rialzato le

stime per l’intero esercizio. Rimbalzo di International

Consolidate Airlines, già British Airways e Iberia, che risale

per il secondo giorno consecutivo (+3,85%), dopo 4 sedute in

rosso. (ANSA).



Fonte Ansa.it

