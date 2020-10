(ANSA) – MILANO, 20 OTT – Borse europee in cauto rialzo a

metà seduta mentre i future su Wall Street restano ampiamente in

positivo sull’attesa che ci sia una schiarita al Congresso così

da approvare un piano di stimolo per l’economia. L’indice d’area

Stoxx 600 cede un quarto di punto con le vendite in particolare

sull’energia su cui incide il calo del petrolio a 40,8 dollari

al barile, Resistono, sebbene in un mercato molto volatile,

immobiliare, industriali e finanziari. Tra le singole Piazze

Francoforte cede lo 0,32% mentre Londra e Parigi guadagnano

rispettivamente lo 0,35% e lo 0,48 per cento. Milano segna un

+0,42% confermando la flessione di Atlantia (-2,55%) in attesa

del board chiamato a esaminare la proposta arrivata da Cdp su

Aspi. Sul fronte opposto resta l’evidenza di Mps (+4,83%) a cui

si aggiunge Leonardo (+4,3%), fermata anche per eccesso di

rialzo. Il migliore del listino è Bper (+6,12%). Tra i bancari

buon passo poi di Banco Bpm accreditato come il protagonista di

un nuovo risiko nel settore. Lo spread sale a 136 punti base.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

