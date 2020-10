(ANSA) – MILANO, 01 OTT – Proseguono in terreno positivo, al

pari dei futures Usa, ma con cautela i listini europei a fine

mattinata. Londra è la migliore (+1%) e non risente del crollo

di Rolls Royce (-9,7%): il produttore di motori per aerei ha

annunciato che si rifinanzierà per 5 miliardi di sterline, 2 da

un aumento di capitale e altri 3 miliardi con obbligazioni e

nuovi prestiti.

Diverso il clima nell’eurozona dove dopo gli indici Pmi del

manifatturiero, per lo più leggermente sotto le attese a

settembre, sebbene migliorati rispetto ad agosto, hanno frenato

soprattutto Francoforte (+0,19%). Il listino tedesco è

appesantito poi dalla caduta di Bayer (-9,8%) all’indomani del

profit warning sul 2021 lanciato dal colosso della farmaceutica

e dell’agricoltura che ha annunciato una sforbiciata ai costi

per 1,5 miliardi all’anno con possibili tagli degli occupati e

cessioni di attività, sollevando così altri dubbi sul senso

dell’onerosa acquisizione di Monsanto.

Meglio fanno Parigi (+0,76%) e Milano (+0,80%). (ANSA).



