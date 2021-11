(ANSA) – MILANO, 03 NOV – Vanno in ordine sparso le

principali Borse europee e lo stesso i future Usa, in attesa

dell’apertura di Wall Street, mentre è attesa la riunione della

Fed e la presidente della Bce, Christine Lagarde, è intervenuta

contro un eventuale rialzo dei tassi, dopo che l’indice Pmi

manifatturiero di ottobre dell’Eurozona, diffuso il giorno

prima, è sceso a 58,3, al minimo da 8 mesi, con i problemi

legati alla produzione. In Europa la Piazza migliore è Parigi

(+0,2%), seguita da Franforte (+0,08%), mentre sono in calo

Londra (-0,3%), dove il Pmi servizi di ottobre è a 59,1, a

fronte di un preliminare a 58, e il composito a 57,8, con un

preliminare di 56,8, e Madrid (-0,9%). Maglia rosa a Milano

(+0,5%), con lo spread Btp-Bund sceso a 120,1 pu ti e il

rendimento del decennale italiano all’1,01%. Piatto l’oro

(+0,06%) a 1.784 dollari l’oncia.

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna

lo 0,1%, sostenuto dal comparto materiali e dall’informatica.

Pesano in negtivo energia e utility, in ordine sparso le banche.

Prosegue il forte calo del greggio (wti -2,4%) a 81,9 dollari al

barile e il brent a 82,9 dollari, , il giorno dopo che il

presidente Usa, Joe Biden, ha chiesto all’Opec+ di aumentare la

produzione per calmierare i prezzi, dopo le pressioni già messe

in atto dagli Usa in occasione del G20. Impennata dei prezzi del

gas naturale in Europa (+10,8% ad Amsterdam), a 74,9 euro al

MWh. (ANSA).



Fonte Ansa.it