(ANSA) – MILANO, 12 APR – Vanno in ordine sparso le

principali Borse europee nel primo pomeriggio, dopo che in

mattinata la zona euro ha visto i dati in rialzo per le vendite

al dettaglio di febbraio. In generale la corsa ai vaccini contro

il Covid 19 è una questione sempre in primo piano e sono in

rosso i future Usa, in una giornata in cui a Minneapolis sono in

corso proteste per l’uccisione di un ventenne nero, a cui la

polizia a sparato, mentre è in corso il processo contro l’agente

accusato di avere ucciso lo scorso maggio George Floyd. A

livello internazionali si registrano poi tensioni sia a Teheran

verso Israele, per il presunto sabotaggio di una centrale

nucleare, sia in Birmania, con nuove accuse verso la ex leader

del governo. In Europa la piazza migliore è Parigi (+0,1%),

seguita da Francoforte (+0,1%), Madrid (-0,2%) e Londra (-0,3%).

Più ottimista Milano (+0,5%), con lo spread in lieve rialzo a

102,5 punti.

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede lo

0,2%, sotto il peso soprattutto di informatica e industria. Tra

i semiconduttori male soprattutto Nordic Semiconductor (-1,8%) e

Asm (-1,4%), con eccezione Dialog (+0,2%).Molti i farmaceutici

in rosso, a iniziare da Glaxo (-1,8%) e Vifor (-1,3%). Bene le

auto, soprattutto Daimler (+2,5%) e Stellantis (+1,8%), con le

stime di un ritorno ai livelli del 2019 per il mercato europeo

nel secondo semestre. In positivo la maggioranza delle banche,

cominciando da Bank of Ireland (+3%) e Barclays (+1,6%).

Ottimisti quasi tutti i petroliferi, a partire da Equinor

(+1,5%) e Omv (+1,1%), in controtendenza alcuni, come

Koninklijke (-2,4%), col greggio in netto rialzo (wti +2,2%) a

60,6 dollari al barile. (ANSA).



Fonte Ansa.it

