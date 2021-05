(ANSA) – MILANO, 03 MAG – Si avviano in rialzo verso fine

seduta le principali Borse europee, in linea con l’andamento di

Wall Street, dove però ha girato in negativo il Nasdaq, in un

periodo fitto di trimestrali come in Europa e dove il Pmi di

aprile è in calo come nell’Eurozona. Milano è in testa (+1,1%),

con lo spread a 108,5 punti, seguita da Madrid (+0,9%),

Francoforte (+0,6%), Parigi (+0,5%) e Londra (+0,1%), mentre

cresce l’ottimismo per le prospettive di allentare le

restrizioni per la pandemia da Covid 19 con il crescere delle

vaccinazioni, accanto ai timori provocati dai numeri dei morti

in India. In rialzo l’oro (+0,8%) a 1.792 dollari l’oncia,

insieme a argento (+2,8%) e nichel, mentre scendono altri

metalli, in particolare il ferro.

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna

lo 0,5%, trainato da energia e utility, mentre pesano servizi di

comunicazione e informatica. In positivo molti petroliferi, come

Repsol (+2,8%) e Omv (+2,6%), mentre altri calano, come Aker

(-1%), col greggio in risalita (wti +1,5%) a 64,5 dollari al

barile. Con molte trimestrali alle porte vanno bene le auto, a

iniziare da Ferrari (+2,4%) e Renault (+1,8%). A velocità

alterne i farmaceutici, con ottimismo soprattutto per Novo

Nordisk (+2,3%) e Roche (+1,3%), pessimismo per altri come

Sanofi (-1,2%) e sono piatti alcuni, come AstraZeneca. In ordine

sparso le banche, con guadagni per alcune, come Banco de

Sabadell (+3,9%) e Unicredit (+1,9%), perdite per altre, come

Banco Santander (-0,6%) e Nordea Bank (-0,5%). A fasi alterne i

semiconduttori, con rialzi forti come quello di Nordic

Semiconductor (+6,3%) e perdite come quelle di Stm (-1,4%).

(ANSA).



