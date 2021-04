(ANSA) – MILANO, 21 APR – Riducono il rialzo le principali

Borse europee positive con i futures Usa contrastati. Madrid

(+0,83%) scende sotto al punto percentuale, tiene Londra

(+0,58%), si infiacchiscono invece Parigi (+0,4%), Milano

(+0,35%) e Francoforte (+0,29%). Atteso a fine mattinata il

discorso del governatore della Boe Andrew Bailey, mentre

arrivano nel pomeriggio le scorte settimanali di greggio Usa.

Occhi puntati sul direttivo della Bce di domani sui tassi, che

resteranno prevedibilmente invariati. Si riporta sotto quota

102 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Amplia il calo il

greggio (Wti -1,04% a 62,02 dollari), bene invece l’oro (+0,45%

a 1.778 dollari l’oncia) insieme al ferro.

Hanno presentato i conti trimestrali Carrefour (+3,58%),

Roche (+1,29%), Asml Holding (+4,57%), Heineken (+3,93%) e Vopak

(-5,64%). Tengono i petroliferi Bp (+1,44%), Shell (+1,29%),

Total (+0,62%), cauta invece Eni (+0,32%). Contrastati gli

automobilistici, con rialzi per Stellantis (+1,1%) e Renault

(+0,8%), mentre cedono Volkswagen (-0,7%) e Bmw (-1,1%). Poco

mossa Credit Agricole (+0,2%) dopo il rilancio dell’Opa su

Creval (+3,85%). Acquisti su Caixabank (+1,4%), Bbva (+0,9%) e

Sabadell (+0,88%). Amplia ulteriormente il calo la Juventus

(-12,3%) dopo l’abbandono delle squadre inglesi al progetto

Superlega. Segno meno anche per la Roma (-1,6%), in

controtendenza la Lazio (+0,9%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

