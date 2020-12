(ANSA) – MILANO, 16 DIC – In rialzo le principali Borse

europee, con l’indice Pmi dell’Eurozona positivo e mentre si

lavora sul Recovery, con i future Usa cautamente positivi.

Sullo sfondo la pandemia da Covid 19 e le misure di

contenimento, in attesa dei vaccini, sui quali la Ue è pronta ad

aiutare l’avvio simultaneo nei 27 Paesi. Continuano intanto i

negoziati sulla Brexit, su cui

la presidente della CommissioneUe, Von der Leyen, rassicura sul fatto che siano stati risolti iproblemi di governance. La migliore è Francoforte (+1,5%),seguita da Londra (+0,9%), Parigi (+0,7%) e Madrid (+0,5%). BeneMilano (+0,8%), con lo spread in discesa verso 111. Ha girato inribasso l’oro (-0,3%) a 1.857 dollari l’oncia.L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagnalo 0,9%. In perfetta forma le auto, con Volkswagen che prosegueil volo (+4,3%), il giorno dopo la notizia che di Lamborghini eDucati che restano nel gruppo. Netta ripresa dei farmaceutici, apartire da Bayer (+3,2%) e H Lundbeck (+3,6%). Petroliferi inmaggioranza in crescita, soprattutto Koninklijke (+1,8%) e RoyalDutch (+1,6%), con eccezioni Galp (-1,1%) e Neste Ouj (-0,03%),col greggio pitto (wti +0,08%) a 47, 6 dollari l’oncia.In rosso molte banche, come Bnp (-0,8%) e Intesa (-0,9%), conrialzi invece per altre, come Barclays (+1,8%) e Lloyds (+1,4%),mentre arriva il piano Ue sugli npl. (ANSA).

Fonte Ansa.it

