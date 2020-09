(ANSA) – MILANO, 01 SET – Borse europee in rosso con

l’apertura contrastata di Wall Street, girata poi in leggero

positivo, mentre il Pmi manifatturiero negli Usa è in calo

contro le previsioni. La peggiore è Londra (-2,2%) col premier

tornato a minacciare una Brexit senza accordo, seguita da Parigi

(-0,9%), Madrid (-0,7%) e Francoforte (-0,5%). Giù anche Milano

(-0,7%), con lo spread sotto 145.

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde lo

0,9%. Tra i petroliferi giù soprattutto Royal Dutch (-3%) e Bp

(-2,8%), pur col greggio in risalita (wti +1,6%) a 43,3 dollari

al barile. Tra le banche peggio Natwest (-5,7%), Barclays

(-5,3%) Lloyds (-5,2%) e Hsbc (-4,5%). Tra le auto, dopo i dati

delle vendite, Renault (-6,2%), Peugeot (-3,8%) e Fca (-2,7%).

Bene l’informatica, soprattutto Dialog (+2,9%) e ams (+0,9%)

tra i semiconduttori, e va in ordine sparso la farmaceutica,

dopo il fallimento della sperimentazione del vaccino di Sanofi

(-0,7%), con guadagni per Tecan (+2,3%) e Novartis (+1,9%) e

perdite per Galapagos (-2,3%) e Glaxo (-1,4%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

