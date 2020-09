(ANSA) – MILANO, 08 SET – Seduta in rosso per le Borse

europee appesantite da una serie di dati macro e dalle rinnovate

tensioni tra Stati Uniti e Cina con Wall Street attesa in

negativo. Lo sguardo è poi al negoziato sulla Brexit tra Ue e

Regno Unito con i timori di un no deal.

Il Vecchio Continente fa i conti con il Pil dell’eurozona

che, nel secondo trimestre, quello del lockdown, scende

dell’11,8%. Milano resta maglia nera con il Ftse Mib che si

increspa ancora e perde l’1,9%. mentre Fitch abbassa la stima

del pil dell’Italia a -10% quest’anno. Atlantia (-3,62%) e Nexi

(-3,49%) le peggiori. Pirelli controcorrente (+2,6%) con Citi

che vede ‘buy’. Lo spread resta in area 151 punti base. L’indice d’area lo

Stoxx 600 cede oltre l’1% con informatica, energia e

industriali, tra i settori più venduti. Tra le singole Piazze

Parigi perde l’1,54% con la disoccupazione attesa a +9,5% nel

2020. Non va meglio Francoforte che cede l’1,12%. Continua a

tenere Londra (-0,41%) con la sterlina che conferma la sua

discesa. L’euro è stabile a 1,18 sul dollaro. (ANSA).



