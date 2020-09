(ANSA) – MILANO, 29 SET – In rosso le principali Borse

europee, con l’ombra dei contagi da Covid 19, e i future Usa in

negativo, col calo della bilancia commerciale di agosto, mentre

si avvicina il primo confronto Trump-Biden per le presidenziali.

La peggiore in Europa, dove crescono fiducia economica e sui

servizi, ma meno quella industriale, è Londra (-0,4%), col calo

del credito al consumo, seguita da Francoforte (-0,3%), dove

l’indice dei prezzi al consumo resta col segno meno nella

maggioranza dei Land, Madrid (-0,2%), dov’è piatto l’indice dei

prezzi al consumo, Parigi (-0,1%), dove cresce la fiducia al

consumo, con Milano che rialza la testa (+0,1%), con lo spread a

138,5.

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde lo

0,2%. Tra le banche le maggiori perdite a Cixa (-3,2%) e

Bankinter (-3%), tra i petroliferi a Galp (-2,8%) e Polski

Koncern (-1,9%), tra le auto a Renault (-2,6%), Peugeot (-1,9%)

e Fca (-1,2%), mentre sale Volkswagen (+0,4%). Rimbalza Siemens

(+7,2%), il giorno dopo il debutto in rosso di Siemens Energy a

Francoforte. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram