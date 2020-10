(ANSA) – MILANO, 14 OTT – In ordine sparso le principali

Borse europee, mentre prosegue la trattativa sul Recovery Fund e

si stringe sull’accordo per la Brexit, con sullo sfondo i timori

di nuovi lockdown per il Covid 19. La peggiore è Londra (-0,6%),

seguita da Parigi (-0,1%) e Francoforte (+0,09%), mentre sono

positive Madrid (+0,5%) e Milano (+0,3%), con lo spread quasi a

123. In rialzo l’oro (+0,7%) a 1.911 dollari l’oncia.

L’indice d’area, Stoxx 600, perde lo 0,1%. In ordine sparso i

petroliferi, con guadagni per da Lundin (+3,1%) e Aker (+1%),

mentre perdono Polski Koncern (-1,5%), Repsol e Bp (-0,5%), con

il greggio iun salita (wti +1,6%) a 40,8 dollari al barile. Bene

le auto, da Renault (+3%) a Fca (+1,1%), non Daimler (-1,4%). Su

le banche, come quelle nordeuropee, Caixa (+2,1%) e Bnp Paribas

(+1,3%), non Standard Chartered (-4,4%) e Hsbc (-2,5%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

