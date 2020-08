(ANSA) – MILANO, 24 AGO – Migliorano le principali Borse

europee verso fine seduta, insieme a Wall Street, col crescere

della fiducia nella sperimentazione dei vaccini e delle cure col

plasma contro il coronavirus e verso un’apertura di dialogo tra

Usa e Cina. Testimone l’oro, in calo (-0,9%) a 1.931 dollari

l’oncia. La migliore è Francoforte (+2,2%), seguita da Parigi

(+2,1%)Madrid (+1,7%) e Londra (+1,6%). Cresce anche Milano

(+2,1%), con lo spread Btp-Bund sceso sotto 144 punti.

L’indice d’area, Stoxx 600, guadagna l’1,4%, spinto

soprattutto dal comparto energia. A farla da padrone sono i

petroliferi, Repsol in particolare, insieme a Omv (+4,1%) e Galp

(+4%) col rincaro del greggio (wti +0,6%) a 42,6 dollari al

barile. Si rinforzano le banche, da Ing e SocGen (+3%) a Abn

Amro (+2,9%) e Banco Santander (+2,8%). Tra le auto picco per

Renault (+5.3%) e bene Peugeot (+3,7%), Daimler (+3,4%) e Fca

(+3%). Bene i farmaceutici, soprattutto Bayer (+2,8%) con

qualche eccezione in negativo. (ANSA).



Fonte Ansa.it

