(ANSA) – MILANO, 21 FEB – Sono sulla parità le principali Borse europee, con gli indici Pmi dell’eurozoan che hanno restituito un andamento migliore delle previsioni, in attesa dell’apertura di Wall Street, dove i future sono in rosso. Corre l’oro, che in giornata ha fatto segnare un picco a 1.636,61 dollari l’oncia e nel primo pomeriggio è in rialzo dell’1,5% a 1.634,39 dollari. La peggiore è Madrid (-0,1%), seguita da Londra (-0,06%), Parigi (-0,05%) e Francoforte (+0,02%).

L’indice d’area, Stoxx 600, guadagna lo 0,1%, con il greggio in calo (wti -1,5%) che pesa sui petroliferi, soprattutto Tenaris (-3,2%), Tullow (-3,4%) e Aker (-2,4%). In rosso la maggioranza delle banche, a partire da Lloyds (-2,2%) e Unicredit (-2,3%). Soffre il comparto auto, in particolare Daimler (-1,4%), mentre va meglio Renault (+0,2%). In negativo i componenti, Valeo (-3,2%) e Hella (-2,7%) per primi.



