(ANSA) – MILANO, 02 OTT – Mercati azionari del Vecchio

continente tutti in chiaro ribasso in avvio: Londra ha aperto

con un calo dell’1,2%, mentre Parigi ha segnato una partenza in

ribasso dell’1,1% e Francoforte dell’1,3%. (ANSA).



Fonte Ansa.it

